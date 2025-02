Bu gündən etibarən Azərbaycanda yeni media qurumu – “Teleqraf” İnformasiya Agentliyi fəaliyyətə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, agentlik “Teleqraf” Media Qrupu tərkibində “Gündəlik Teleqraf” qəzeti və “Teleqraf.com” saytının bazasında formalaşdırılıb.

Qeyd edək ki, 2012-ci ildən yayımlanan “Teleqraf.com” bundan sonra informasiya agentliyi kimi oxuculara xidmət göstərəcək. Agentliyin baş direktoru İmdad Əlizadədir.

