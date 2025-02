Ordubad rayonunun bütün kəndlərində qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, 219 mm boruda çat yarandığı üçün təmir işlərinin aparılması məqsədilə Ordubad rayonunun bütün kəndlərində qaz təchizatında bu gün saat 13:00-dan saat 16:00-dək müvəqqəti fasilə yaranacaq.

Qaz təchizatı təmir işləri başa çatdıqdan sonra bərpa ediləcək.

