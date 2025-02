Türkiyə xarici işlər naziri Hakan Fidan iranlı həmkarı Abbas Əraqçi ilə telefonda danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə XİN məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, tərəflər iki ölkə arasındakı münasibətləri, həmçinin Fələstində baş verənləri müzakirə ediblər.

