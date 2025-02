Osimhendən “Qalatasaray”a möhtəşəm jest - Sərvət təklif edildi

Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Əhli” klubunun icarə əsasında “Qalatasaray”da oynayan Viktor Osimhen üçün irəli sürdüyü təklifin detalları məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ərəblər “Napoli”yə 80 milyon avro, futbolçunun özünə isə 30 milyon avro təklif edib. “Cronache di Napoli”nin iddiasına görə, nigeriyalı hücumçu mövsümün fasiləsində irəli sürülən təklifi rədd edib. Bildirilir ki, Osimhen mövsümün sonuna qədər “Qalatasaray”da qalmaq istədiyini və klubla çempion olmaq istədiyini ifadə edib.

Qeyd edək ki, Viktor Osimhenin sərbəst qalma məbləği 75 milyon avrodur. Bundan əvvəl “Mançester Yunayted” mövsümün fasiləsində Viktor Osimheni transfer etmək üçün səy göstərib. “Mançester Yunayted”in təklifi maddi baxımdan yüksək olsa da, Osimhen təklifi qəbul etməyib. Osimhen "Mançester Yunayted"in təklifinə cavab olaraq "Napoli"nin idman direktoru Covanni Mannaya mövsümün sonuna qədər "Qalatasaray"da qalmaq istədiyini bildirib.

