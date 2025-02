Üç polkovnikə yüksək vəzifə verildi

Üç şəhərin Regional Mühafizə İdarələrinə yeni rəislər təyin edilib.

Metbuat.az-ın Oxu.az-a istinadən məlumatına görə, bununla bağlı daxili işlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazov əmr imzalayıb.

Müvafiq əmrlərlə Tovuz Regional Mühafizə İdarəsinin rəisi, polis polkovniki Elçin Əsgərov Gəncə Regional Mühafizə İdarəsinə, Gəncə Regional Mühafizə İdarəsinin rəisi, polis polkovniki Seymur Sadıqov Şirvan Regional Mühafizə İdarəsinə, Şirvan Regional Mühafizə İdarəsinin rəisi, polis polkovniki Əfqan Hüseynov isə Mingeçevir Regional Mühafizə İdarəsinə rəis təyin ediliblər.

Hələlik Tovuz Regional Mühafizə İdarəsinə isə təyinat olmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.