Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti nəzdində Humanitar Kollecin tələbəsi qəfil vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə kollec məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Tükəzban Arif qızı Bəşirli sosial iş (SİT 023) ixtisasının lll kurs tələbəsi olub.

Onun ölüm səbəbi məlum deyil.

