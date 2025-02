Xəbər verdiyimiz kimi, Şamaxıda 1998-ci il təvəllüdlü Ləman Məmmədova İnqilab qızı yaşadığı evdə dəm qazından boğularaq ölüb.

Metbuat.az-ın əldə etdiyi məlumata görə, o, rayonun Göylər kənd 2 saylı tam orta məktəbində tarix müəllimi olub.

Ləman Məmmədovanın fotosunu təqdim edirik:

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.