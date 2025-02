Azərbaycanın İrandakı səfiri Əli Əlizadə İran xarici işlər nazirinin konsulluq, xaricdə yaşayan iranlılar və parlament məsələri üzrə müavini Vahid Cəlalzadə ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın İrandakı səfirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, görüş çərçivəsində ikitərəfli əlaqələrdə mövcud olan məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparılıb.

