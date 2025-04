Tarif Şurası dərmanlarla bağlı iclas keçirdi

Dərman vasitəsi dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra təqdim edilən farmakonəzarət sənədləri ilə bağlı ekspertiza xidmətlərinin tarifləri tənzimlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı məsələyə Tarif Şurasının bugünkü iclasında baxılıb.

Qeyd olunub ki, tariflərin dərman vasitərlərinin qiymətlərinə təsiri gözlənilmir. Çünki farmakonəzarət sənədləri ilə bağlı ekspertiza xidmətlərinə görə tariflərin ödəyiciləri dərman vasitələrinin istehsalçıları və ya idxalçılarıdır.

Eyni vəsiqə sahibinə münasibətdə təsiredici maddə əsas götürülməklə Azərbaycanda dövlət qeydiyyatı olan dərman vasitəsinin fərqli dozaları və fərqli formaları nəzərdə tutulur.

Qərar mayın 1-də qüvvəyə minəcək.

Xatırladaq ki, Nazirlər Kabinetinin “Dərman vasitələrinin farmakonəzarət Qaydası”nda dəyişiklik edilməsi haqqında” Qərarı ilə dərman vasitələrinin qeydiyyat müddəti ərzində də farmakonəzarət sənədlərinin ekspertiza xidmətlərinin həyata keçirilməsi, həmin sənədlərin təqdim edilməsi üzrə müddətin hesablanması, dövrülüyü və digər məsələlərlə əlaqədar dəqiqləşmələr və əlavələr edilib.

Dərman vasitəsi dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra təqdim edilən farmakonəzarət sənədləri ilə bağlı ekspertiza xidmətlərinin tarifləri aşağıdakı kimidir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.