Aprelin 7-də kriptovalyuta birjalarında "Bitcoin"in qiyməti kəskin aşağı düşdü.

Metbuat.az xəbər verir ki, kriptovalyuta Bakı vaxtı ilə saat 9:30-da “CoinMarketCap” platformasında 7.55% ucuzlaşaraq 77 170 ABŞ dolları təşkil edib.

Xatırladaq ki, "Bitcoin"in ən yüksək qiyməti ötən il dekabr ayının 16-da qeydə alınıb və qiyməti 108 min dolları ötüb.

