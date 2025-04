Xəbər verdiyimiz kimi, Dövlət Sərhəd Xidmətinin (DSX) hərbi qulluqçusu Əsgər Nicat oğlu Musayev Cəbrayıl rayonunda minaya düşərək həlak olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, həlak olan hərbçimizin fotosu sosial mediada yayılıb.

Həmin fotonu təqdim edirik:

