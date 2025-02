Tramp Zelenskidən 500 milyard tələb etdi - "Axmaq deyilik"

ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ukraynaya yardım müqabilində Kiyevdən 500 milyard dollar dəyərində nadir torpaq elementləri tələb etdiyini bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tramp “Fox News” telekanalına müsahibəsində Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı diqqətçəkən açıqlamalar verib. Ukraynaya yüz milyardlarla pul verdiklərini ifadə edən Tramp, Kiyevə sürdüyü tələbi dilə gətirib. “Tramp, “Mən onlara dedim ki, 500 milyard dollar dəyərində nadir torpaq elementləri istəyirəm. Onlar bununla razılaşdılar. Ən azından özümüzü artıq axmaq kimi hiss etmirik. Əks halda özümüzü axmaq kimi görürük. Mən onlara dedim ki, biz nəsə almalıyıq. Bu pulu ödəməyə davam edə bilmərik” - deyə bildirib.

Ukraynada müharibənin bitməli olduğunu deyən Tramp, verdikləri dəstəyi xatırladıb və bu mövzuda Kiyev rəhbərliyi ilə danışıqlar apardıqlarını qeyd edib.

