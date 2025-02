Müharibənin 1085-ci günündə Rusiyanın itkiləri açıqlandı

Ukrayna müharibəsinin 1085-ci günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri barədə yenilənmiş məlumat yayımlanıb.

Metbuataz xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Baş Qərargahı məlumat yayıb.

Açıqlamaya əsasən, Rusiya qüvvələri indiyə qədər aşağıdakı itkiləri verib:

853 030 hərbçi,

10 023 tank,

20 871 zirehli döyüş maşını,

22 976 artilleriya sistemi,

1 276 reaktiv yaylım atəş sistemi (RYAS),

1 061 hava hücumundan müdafiə sistemi,

370 hərbi təyyarə,

331 helikopter,

36 928 avtomobil texnikası,

24 919 pilotsuz uçuş aparatı (PUA),

3 057 qanadlı raket,

28 gəmi/kater,

1 sualtı qayıq,

3 742 xüsusi avadanlıq.

