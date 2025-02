"Rus evi"nin bağlanması mesajdır? - AÇIQLAMA

“Rus evi”nin bağlanması Azərbaycanın milli təhlükəsizlik maraqlarına uyğun olaraq müəyyən edilmiş qaydalar və hüquqi çərçivələr daxilində həyata keçirilib. “Rus evi”nin bağlanması bu qurumun fəaliyyətinin milli təhlükəsizlik və daxili siyasətə uyğun olmadığı iddiaları ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan hökuməti tərəfindən verilmiş bir qərardır. Bəs bu Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində müəyyən dəyişikliklərin siqnalı ola bilər?

Politoloq Elxan Şahinoğlu Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, Rusiya tərəfindən Azərbaycana vurulan sərnişin təyyarəsinə görə üzərinə düşənləri etməməsi, əlbəttə ki, münasibətlərin normallaşmasını problematik edir:

“Prezident İlham Əliyevin tələbləri var: üzrxahlıq etmək, kompensasiya ödəmək, cinayətkarların cəzalandırılması. Ancaq bu istiqamətdə Moskva heç bir addım atmır. Tam əksinə, Azərbaycana qarşı qara piar kampaniyası başlanıb, Azərbaycan hədələnir və ölkəmiz adekvat addımlar atır. “Rus Evi” bağlandı, çünki qeydiyyatda deyildi və öz kəşfiyyat mərkəzinə çevrilmişdi. Bu, bizim milli və təhlükəsizlik maraqlarımıza ziddir. Lakin bütün hallarda münasibətlərin normallaşması aktuallığını qoruyur”.

E.Şahinoğlu qeyd edib ki, Azərbaycan Rusiya ilə münasibətlərin gərgin olmasını istəməz:

“İlk addımı Rusiya atmalıdır. Təyyarə məsələsinə aydınlıq gətirməli və Azərbaycana qarşı qara təbliğatı dayandırmalıdır. Əgər bunlar olmazsa, əlbəttə ki, münasibətlərin normallaşması çətin olacaq”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

