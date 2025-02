"Fənərbaxça"nın müdafiəçisi Oqnen Mimoviç Rusiyanın "Zenit" klubuna transfer olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Sankt-Peterburq təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. O, icarə əsasında cari mövsümün sonuna qədər "Zenit"in şərəfini qoruyacaq.

Qeyd edək ki, 20 yaşlı serbiyalı futbolçu 2025-ci ilin əvvəlində "Fənərbağça" ilə 4 illik müqavilə imzalayıb.

