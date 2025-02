“WhatsApp” yeni tanışlıqlara səbəb olacaq funksiyanı istifadəyə verdi

“WhatsApp” status yeniləmələri ilə bağlı yenilik üzərində işləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeniliyə əsasən istifadəçilər statuslarında digər insanları etiketləyə biləcək. Məlumata görə, şəkil və videoları statusda paylaşarkən, başlıq çubuğunda istifadəçinin etiketlənməsinə imkan verən seçim olacaq. Etiketlənmiş istifadəçi status yeniləməsini yenidən paylaşdıqda, statusun əsas sahibinin şəxsiyyəti gizli qalacaq. Bildirilir ki, istifadəçinin adı çəkildikdə, həmin şəxs bildiriş alacaq. Bununla da, bildiriş alan şəxsin statusu paylaşan istifadəçinin izləyiciləri ilə əlaqə saxlaması asanlaşacaq.

Qeyd edilib ki, etiketlənən şəxsin statusa baxdığını başqa heç kim müşahidə etməyəcək. Etiketlənmə statusu paylaşan şəxslə etiketlənən istifadəçi arasında gizli qalacaq.

