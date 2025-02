2024-cü ilin yekunlarına görə, Avropa ölkələrinin yarısında minik avtomobil istehsalı tarixi ən aşağı səviyyəyə enib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ən kəskin azalma Slovakiyada müşahidə olunub. Orada istehsal olunan minik avtomobillərin sayı 201 min ədəd azalaraq 739 min ədədə çatıb.

İtaliyada isə 165 min ədəd azalma qeydə alınaraq cəmi 342 min avtomobil istehsal edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.