Dövlət Gömrük Komitəsinin rəisi Şahin Bağırova yeni müavin təyin edilib.

Metbuat.az bakupost.az-a istinadən xəbər verir ki, bu vəzifəyə general-mayor Güloğlan Muradlı gətirilib.

General Muradlı bu təyinata qədər DGK-nın Əməliyyat-İstintaq Baş İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışırdı.

