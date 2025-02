“Unibank” sərfəli mikro kreditlər təklif edir

“Unibank” biznesini inkişaf etdirmək istəyən fərdi sahibkarlara, sərfəli şərtlərlə mikrokreditlər təklif edir.

İstehsal, ticarət, nəqliyyat, loqistika, turizm, xidmət, kənd təsərrüfatı və digər biznes fəaliyyəti ilə məşğul olan mikro və kiçik sahibkarlar 200 000 AZN-dək mikro krediti illik 5%-dən başlayan şərtlərlə əldə edə bilərlər.

“Unibank”dan sərfəli mikro kreditləri indi götürün, baharı daha böyük, daha gəlirli bizneslə qarşılayın!

“Unibank”ın biznes kreditlərindən və xidmətlərindən faydalanmaq istəyən sahibkarlar bankın “Sumqayıt”, “Xırdalan”, “Əcəmi”, “İnşaatçılar”, “Əhmədli”, “Bakıxanov”, “Mərdəkan”, “Nərimanov”, “Neftçilər”, “Sədərək”,“Quba”, “Xaçmaz”, “Şəki”, “İsmayıllı”, “Bərdə”, “Şəmkir”, “Gəncə”, “Kəpəz”, “Tovuz”, “Mingəçevir”, “Salyan” və “Lənkəran” filiallarına müraciət edə bilərlər.

Bankın məhsul və xidmətləri haqda ətraflı məlumatı (012) 117 nömrəli telefondan, Bankın saytından (www.unibank.az) və yaxud facebook və twitter səhifələrindən (www.facebook.com/unibank.az, https://www.instagram.com/unibank.az/ , https://twitter.com/unibank) əldə etmək olar.

Unibank - Sənin Bankın!

