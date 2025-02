Roma Papası Fransisk uzun müddətdir davam edən bronxit müalicəsi üçün xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Müqəddəs Taxt-Tacın mətbuat xidmətinin məlumatında bildirilib. Pontifik bir sıra diaqnostik müayinələrdən keçməli və bronxit müalicəsini davam etdirməlidir.

Bundan əlavə, Roma Papası Fransisk son iki ümumi audiyensiyada və digər tədbirlər üçün hazırladığı nitqlərin başqaları tərəfindən oxunmasını xahiş edib.

