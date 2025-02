Bu bələdiyyələr üzrə nəticələr etibarsız hesab edildi

Bəzi bələdiyyələr üzrə seçkinin nəticələri etibarsız hesab edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) katibi Arifə Muxtarova qurumun yanvarın 29-da keçirilmiş bələdiyyə seçkilərinin yekunları ilə bağlı iclasında deyib.

O qeyd edib ki, 81 saylı İmişli ( Şürük bələdiyyəsi), 117 saylı Oğuz-Qəbələ Şəki (Padar bələdiyyəsi) və 81 saylı İmişli (Bəcirəvan bələdiyyəsi) üzrə seçkilərin nəticələri etibarsız hesab edilib.

Bir bələdiyyənin 90 saylı Ağsu seçki dairəsi üzrə Gəgəli bələdiyyəsinin tərkibi isə tam formalaşmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.