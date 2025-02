Qızıl kəskin bahalaşdı - Bakıda son qiymətlər

Son dövrlərdə dünya bazarında qızılın qiymətlərində nəzərəçarpacaq artım müşahidə olunur. Bu bahalaşma təkcə beynəlxalq bazarlarda deyil, həm də yerli qızıl satışı sektoruna öz təsirini göstərir.

Qızıl mağazalarından birinin sahibkarı Nadir Ağaverdiyev Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, son bir ayda dünya birjasında 999 əyarlı qızılın 1 qramı 13 manat bahalaşıb:

"Bu tendensiya Bakı bazarına da təsir edib və təbii olaraq burada da qiymətlər artıb. Bahalaşma isə satışların zəifləməsinə səbəb olub və sahibkarlar üçün əlverişsiz vəziyyət yaradıb. Hazırda 750 əyarlı xaricdən gətirilən qızılın qramı 155 manata satılır, halbuki 10 gün əvvəl bu qiymət 148 manat idi. Türk istehsalı olan 585 əyarlı qızıl isə 118 manata təklif edilir".

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.