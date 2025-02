Livan Tehrandan təhlükəsizlik səbəbi ilə ən azı fevralın 18-dək İran aviaşirkətinin Beyrut Beynəlxalq Hava Limanına uçuşlarını dayandırmasını istəyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İranın Mülki Aviasiya Təşkilatının rəhbəri Hüseyn Pourfarzaneh məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, hazırda Beyrut hava limanında vəziyyət mürəkkəb və gərgindir, lakin İran tərəfi buna nəzarət edir.

