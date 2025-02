Turistlər Etnaya axın etdi, xaos yaşandı

Etna dağının püskürməsini izləmək istəyən minlərlə turist xilasetmə qruplarının müdaxiləsinin qarşısını alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yerli dairələr nəzarətsiz turist axınının təhlükə yaratdığını bildirib. Turistlərin lava axınının yanında dayandıqları və hətta xizək sürdükləri müşahidə edilib. Dar yollarda park edilmiş avtomobillərin xilasetmə işlərinə mane olduğu qeyd edilib.

Yerli dairələr ərazidə yıxılma riskinin artdığını və insanların qarda ilişib qaldığını ifadə ediblər. Xəbərdarlıqlara məhəl qoyulmadığından, təbiət gəzintisi zamanı ikisi uşaq olmaqla 8 nəfər itkin düşüb. Xilasedicilərin səyi nəticəsində onlar xilas edilib.

