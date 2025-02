Zelenskini çətiri altına alan Ərdoğanın planları nədir? - AÇIQLAMA

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski mühüm görüş zamanı bir çətir altında dayanarkən görüntüləniblər. Foto iki ölkə arasındakı münasibətlərin möhkəmliyini və çətin dövrlərdə birgə dayanmaqla bağlı mesaj verir.

Bəs Türkiyənin hazırki strategiyasında Ukrayna hansı mövqedədir?

Politoloq Abutalıb Səmədov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, Türkiyənin Ukraynaya münasibətində heç bir dəyişiklik yoxdur:

“2022-ci ilin fevralından bu yana Türkiyə açıq şəkildə bəyan edir ki, Ukraynanın ərazi bütövlüyünün qorunması mövqeyindədir və Krım konfransında da həmişə aktiv şəkildə iştirak edib. Türkiyə eyni zamanda, sülhün təmin olunması üçün həlledici addımlar atıb. 2022-ci ilin martında Türkiyənin vasitəçiliyi ilə İstanbulda ilkin də olsa, mühüm razılaşma əldə olunmuşdu. Sonradan hətta “Ərdoğan sülh planı” ortaya çıxdı və mən hesab edirəm ki, bu, Ukrayna üçün əlverişli bir plan idi”.

Siyasətçinin sözlərinə görə, bundan artıq Türkiyənin imkanları məhduddur:

“İndiki şəraitdə Ukrayna üçün həlledici əhəmiyyətə malik olan ölkə ABŞ-dir və onun tutduğu mövqedən çox şey asılıdır. Çox təəssüf ki, ABŞ Rusiyaya daha yaxın mövqe tutmaq yolunu seçdi. Bunun səbəbi də aydındır. Real vəziyyət ondan ibarətdir ki, ABŞ-nin Rusiyaya təzyiq imkanları, üstəlik qısa müddət ərzində elə də geniş deyil. Əgər Rusiyaya təzyiq yolu seçilsə, bunun üçün ən azı iki-üç il vaxt tələb olunur. Ancaq Ukraynanı iki-üç ay ərzində müəyyən güzəştlərə məcbur etmək mümkündür. Təəssüf ki, Tramp da məhz Ukraynaya təzyiq yolunu seçdi və hər gün Ukrayna əleyhinə, onun prezidenti əleyhinə bəyanatlar verir”.

A.Səmədov bildirib ki, Türkiyənin Ukraynanın təhlükəsizliyi üçün qarant rolunu oynaması və Ukraynaya hərbi qüvvələr yeritməsi uzun müddətdir gündəmdə olan məsələdir:

“Ancaq burada Türkiyənin təkbaşına qərar vermək imkanı yoxdur. Türkiyə yalnız kollektiv şəkildə qərar qəbul edildikdən sonra bu istiqamətdə müəyyən addımlar ata bilər. Ona görə də Türkiyənin dünyada oynadığı rolu nə kiçiltməyə, nə də həddindən artıq böyütməyə ehtiyac var. Türkiyənin bu məsələdə imkanları elə də böyük deyil. Çox təəssüf ki, Türkiyənin Ukrayna üçün 2022-ci ilin martında yaratdığı imkandan istifadə etməyə ABŞ və Böyük Britaniya imkan vermədi”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

