"Google" niyə Azərbaycan nömrələrinə SMS göndərmir? - AÇIQLAMA

Son zamanlar “Google” üzərindən “Gmail” hesabı açmaq üçün tələb olunan təsdiq kodu Azərbaycan mobil nömrələrinə SMS vasitəsilə göndərilmir. Bu problem artıq uzun müddətdir ki, müşahidə olunur və demək olar ki, kütləvi xarakter daşıyır. Nəticədə, istifadəçilər yeni hesab yaratmaq və ya mövcud hesablarına giriş etməkdə çətinliklərlə qarşılaşırlar.

Bəs problemin səbəbi nədir?

İKT üzrə mütəxəssis Fərhad Mirəliyev Metbuat.az-a açıqlamasında sözügedən problemlə əlaqədar hansısa rəsmi qərar qəbul edildiyini düşünmədiyini deyib.

Onun sözlərinə görə, belə hallar fərdi qaydada baş verə bilər və bu cür problemlərin həlli üçün mütləq şəkildə texniki dəstək xidmətinə müvafiq məlumatlarla birlikdə müraciət etmək lazımdır:

“Əslində, qeydiyyatdan keçmək və “gmail” ünvanı əldə etmək üçün həmişə mobil nömrəyə ehtiyac duyulmur. Mobil nömrə olmadan da alternativ üsullarla e-mail ünvanı yaratmaq mümkündür. Bundan əlavə, “Google” şirkəti mobil nömrələrin bir neçə hesabda istifadə edilməsinə qarşı yeni məhdudiyyətlər tətbiq edib. Belə ki, bir mobil nömrənin həddindən artıq çox hesabda qeydiyyatdan keçməsi artıq mümkün deyil. Ola bilər ki, siz mobil nömrənizi daxil etdikdə sistemdə xəta görünür. Bunun səbəbi həmin nömrənin artıq başqa bir hesabda qeydiyyata salınması və müəyyən limitin dolması ola bilər”.

Ekspert qeyd edib ki, son zamanlar mobil nömrələrin təkrar alınması və qeydiyyatı geniş yayılıb:

“İnsanlar mağazalardan mobil nömrələr əldə edərkən onların əvvəlki istifadə tarixi və hansı hesablarla bağlı olması haqqında məlumatlı olmurlar. Ola bilər ki, həmin nömrə əvvəlki sahibi tərəfindən hansısa xidmətlərə qoşulub və ya müəyyən hesablarla əlaqələndirilib. Təəssüf ki, bu cür hallar yalnız nömrəni aldıqdan sonra məlum olur. Qısacası, əgər qeydiyyat zamanı xəta ilə qarşılaşırsınızsa, bunun mümkün səbəblərindən biri həmin nömrənin artıq başqa bir hesaba ehtiyat nömrə kimi əlavə olunmasıdır. Bu nömrəni siz qeyd etməmisinizsə, əvvəlki sahibi qeyd etmiş ola bilər. Belə hallar araşdırma tələb edir və problemin həlli üçün müvafiq texniki dəstək xidmətinə müraciət etmək tövsiyə olunur”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

