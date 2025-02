Türkiyə Superliqasının 25-ci turunda “Beşiktaş” səfərdə “Eyupspor”un qonağı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Beşiktaş” 0-1 hesabı ilə geri düşsə də, 3-1 hesabı ilə qələbə qazanıb.

Bu qələbə sayəsində xallarının sayını 41-ə çatdıran “Beşiktaş” 40 xala malik “Eyupspor”u geridə qoyaraq 4-cü pilləyə yüksəlib.

