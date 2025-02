HƏMAS daha 6 girovu təhvil verdi - YENİLƏNİB

HAMAS İsrail ilə mübadilə razılaşması çərçivəsində altıncı girovu da təhvil verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İsrail mediası məlumat yayıb.

On ildən artıq Qəzzada əsirlikdə olan şəxs Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə təhvil verilib.

15:32

HƏMAS İsrail ilə mübadilə razılaşması çərçivəsində daha 3 girovu təhvil verib.

Məlumata görə, Ömər Şem Tov, Eliya Koen və Ömər Venkertı Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə təhvil verilib.

Qeyd edək ki, proses Qəzzanın Nuseyrat bölgəsində baş tutub.

Razılaşmaya görə, bu gün 6 girov İsrailə təhvil verilməlidir.

