Ən çox evlənənlər bu rayonlarda olur - STATİSTİKA

Xəbər verdiyimiz kimi, ötən il Azərbaycanda Ədliyyə Nazirliyinin rayon (şəhər) qeydiyyat şöbələri tərəfindən 49508 nikaha daxilolma qeydiyyata alınıb.

Metbuat.az Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, nikaha daxilolma səviyyəsi Şərqi Zəngəzur (5,8), Dağlıq Şirvan (5,6), Qarabağ (5,5), Mil-Muğan (5,4), Lənkəran-Astara (5,1), Bakı şəhəri, Qazax-Tovuz və Şirvan-Salyan (5,0) iqtisadi rayonlarında ölkə göstəricisindən (4,9) yüksək olub.

Qeyd edək ki, ötən il 21384 boşanma halı qeydə alınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.