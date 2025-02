“Qarabağ”ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov futbol meydanından kənarda da bacarığını nümayiş etdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 52 yaşlı mütəxəssis komandasının məşqi zamanı basketbolda özünü sınayıb.

Qurban Qurbanov 5 dəfə atış edib və bunlardan 4-ü dəqiq olub. Videonu jurnalist Şakir Eminbəyli sosial şəbəkə hesabında paylaşıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

