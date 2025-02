Bu gün Almaniyada növbədənkənar parlament seçkiləri keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu seçkilər ölkənin növbəti dörd il üçün siyasi kursunu müəyyən edəcək.

Seçki məntəqələri 08:00 – 18:00 aralığında fəaliyyət göstərəcək (Bakı vaxtı ilə 11:00 – 21:00). Səsvermə bitən kimi ARD və ZDF kanalları ekzitpol nəticələrini açıqlayacaq.

İlkin rəsmi nəticələr bazar ertəsi gecə gözlənilir. Yekun nəticələr isə bir neçə gün ərzində elan ediləcək.

