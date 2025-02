Gözlənilən şaxtalı hava şəraiti ilə əlaqədar növbəti xəbərdarlıq edilib.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata əsasən Bakıda və Abşeron yarımadasında fevralın 23-dən 24-nə keçən gecə havanın minimal temperaturu 3-5 dərəcə şaxta, 24-dən 25-nə keçən gecə isə 6-8 dərəcə şaxta olacaq.

Şaxtalı hava şəraiti ilə əlaqədar yollar buz bağlayacaq.

