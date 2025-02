Rusiya Prezidenti Vladimir Putin mükafatlandırılan hərbi qulluqçularla şampan içib.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, Prezident onlarla qeyri-rəsmi şəraitdə söhbət edib.

Putin Rusiya Qəhrəmanlarına göstərdikləri hərbi əməyə və şücaətlərə görə təşəkkür edib.



