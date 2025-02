Əməkdar artistlər Nurlan və Şahin Növrəslinin ailəsində ağır itki üz verib.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçilərin atası Növrəs Növrəsli vəfat edib.

Bu haqda Ş.Növrəsli məlumat yayıb. O bildirib ki, atasının üç mərasimi sabahdır.

Qeyd edək ki, Şahin Növrəsli pianoçu, Nurlan Növrəsli isə müğənnidir. Onların qardaşı Arslan Növrəsli isə tarzəndir.

