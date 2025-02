Azərbaycan Basketbol Liqasında XV tura start verilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, ilk olaraq A qrupunda bir oyun keçirilib.

"Neftçi" Bakı İdman Sarayında "Abşeron"la üz-üzə gəlib. Qarşılaşma "ağ-qaralar"ın 80:56 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Qeyd edək ki, tura martın 1-də yekun vurulacaq.

