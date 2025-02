Sabah planetlərin paradı olacaq

Sabah nadir astronomik hadisə - planetlərin möhtəşəm paradı ilə qarşılaşacağıq. Yeddi planet səmada şərti bir xətlə düzüləcək. Sonuncu dəfə bu nadir hadisə 2022-ci ilin iyununda müşahidə edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, planetlərin paradı artıq başlasa da, fevralın 28-i axşam saatlarında müşahidələrin aparılması tövsiyə olunur. 28 fevral 2025-ci ildə axşamdan Günəş batan kimi 7 planet - Merkuri, Venera, Mars, Yupiter, Saturn, Uran və Neptun - Yerdən eyni vaxtda görünəcək. Səmada görünmə ardıcıllığı isə qərbdən şərqə doğru belə olacaq: Saturn, Merkuri, Neptun, Venera, Uran, Yupiter və Mars.

Müşahidə üçün ən yaxşı vaxt 19:30-dan 22:30-a qədər (Bakı vaxtı ilə) olacaq. Yalnız dörd planet adi gözlə görünəcək: Venera, Mars, Merkuri və Yupiter. Uranı və Neptunu müşahidə etmək üçün yaxşı durbin və ya teleskop lazımdır. Saturnu görmək üçün onun müşahidə yerində görünmə vaxtını dəqiq bilməlisiniz. Bu, fevralın 28-də planetin Günəşə çox yaxın olacağı ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, müşahidə üçün şərait əlverişlidir.

Planetlərin paradı yeni aya təsadüf edir. Beləliklə, gecə işığı müşahidəyə mane olmayacaq və hətta daha zəif obyektləri görmək mümkün olacaq. Bununla belə, havaya diqqət yetirmək vacibdir, çünki buludlar və yağıntılar mənzərəni ciddi şəkildə poza bilər. Müşahidə Günəş batdıqdan dərhal sonra, parlaq işıqlardan uzaq bir yer seçərək başlamanlıdır. Planetlərin müəyyən bir yerdə necə görünməsini xüsusi proqramdan istifadə ilə üzləyə bilərsiniz. Məsələn, “Sky Tonight” və ya “Star Walk 2”.

