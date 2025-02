Cənubi Qafqazda yeni təhlükəsizlik arxitekturası formalaşır? - AÇIQLAMA

Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan xarici işlər nazirlərinin yaxın günlərdə Türkiyədə üçtərəfli formatda görüşü keçiriləcək.

Bəs görüşdə Ermənistanla münasibətlərin müzakirə olunması gözlənilirmi?

Politoloq Natiq Miri Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, bu, regional üçlü formatdır və bütün region ölkələri – yəni Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan üçün xüsusi geosiyasi əhəmiyyətə malikdir:

“Çünki bu üçlü format həm əməkdaşlığa, həm də təhlükəsizliyə xidmət edən bir mexanizmdir. Lakin düşünürəm ki, bu formatın tərkibində çatışmayan bir dövlət var, o da Ermənistandır. Ona görə ki, Ermənistan da Cənubi Qafqazın bir hissəsidir və əgər o da bu üçlü formata qoşularsa, bu format dördlü formata çevrilər. Fikrimcə, bu addım regionda yeni təhlükəsizlik arxitekturasına mühüm töhfə verər. Bu, həmçinin xarici qüvvələrin regiona müdaxiləsinin qarşısının alınmasına kömək edə bilər. Cənubi Qafqazda vahid bir sistem qurularsa və qardaş Türkiyə də bu prosesdə dördüncü güc mərkəzi kimi iştirak edərsə, bu, əlavə təhlükəsizlik zəmanəti anlamına gələr. Bu baxımdan əməkdaşlıq və təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunmaqla yanaşı, düşünürəm ki, perspektivdə Ermənistanın da bu formata qoşulması üçün stimullaşdırıcı siyasətə üstünlük verilməlidir və bu məsələ ciddi şəkildə nəzərdən keçirilməlidir”.

Politoloq qeyd edib ki, bu gün sürətlə dəyişən dünyada Cənubi Qafqaz ölkələrinin belə bir təhlükəsizlik modelinə xüsusi ehtiyacı var:

“Bildiyiniz kimi, qlobal güclər hazırda müəyyən sövdələşmələr və danışıqlar aparırlar ki, bu da onların təsir dairələrini genişləndirməyə hesablanıb. Belə bir şəraitdə Cənubi Qafqazda bütöv bir təhlükəsizlik arxitekturası qurularsa və Türkiyə də bu prosesin ayrılmaz hissəsinə çevrilərsə, bu, çox ciddi bir təhlükəsizlik mexanizmi və güc mərkəzi formalaşdıra bilər. Üstəlik, Türk dünyası da bu sistemə qoşularsa, Avrasiya regionunda mühüm güc mərkəzlərindən birinin yaranması ehtimalı daha da artar. Buna görə də bu mövzu hələ müzakirə predmetinə çevrilməsə də, düşünürəm ki, gələcəkdə onun müzakirəsi zəruri ola bilər”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

