"Qarabağ" yarımfinala vəsiqə qazandı - Azərbaycan Kuboku

"Qarabağ" futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda yarımfinala vəsiqə qazanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Qurban Qurbanovun baş məşqçisi olduğu kollektiv 1/4 final mərhələsinin cavab oyununda "Səbail"lə üz-üzə gəlib.

Ağdam təmsilçisi rəqibini 3:1 hesabı ilə üstələyib.

13-cü dəqiqədə "köhlən atlar"ın heyətində Musa Qurbanlı hesabı açıb. İki dəqiqə sonra Rüfət Abdullazadə tarazlığı bərpa edib. 43-cü dəqiqədə "dənizçilər"də Emin Rüstəmov avtoqol müəllifi olub. 55-ci dəqiqədə Nəriman Axundzadə üçüncü topu paytaxt klubunun qapısından keçirib.

Ölkə çempionu ilk matçda da rəqibinə qalib gəlmişdi - 1:0.

"Qarabağ" yarımfinalda "Zirə" - "Araz-Naxçıvan" (ilk oyun - 0:1) cütünün qalibi ilə üz-üzə gələcək.

Bu gün saat 19:30-da "Sumqayıt" - "Sabah" qarşılaşması start götürəcək.

Qeyd edək ki, 1/4 final mərhələsinə sabah baş tutacaq iki görüşlə yekun vurulacaq.

