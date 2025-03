Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinin Konsulluq şöbəsi martın 20-dən 31-dək a bağlı olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, buna səbəb Nazirlər Kabinetinin 15.02.2025-ci il tarixli qərarına əsasən, Novruz bayramı və Ramazan bayramı ilə əlaqədar sözügedən tarixlərin qeyri-iş günləri olmasıdır.

