Bu mənzillər satışa çıxarıla bilər - Ekspert

Məcburi köçkünlərin öz torpaqlarına qayıtması prosesi davam etdikcə, onların hazırda yaşadığı evlərin gələcək taleyi gündəmə gəlir. Bu mənzillərin hansı məqsədlə istifadə olunacağı, sosial layihələrə yönəldilib-yönəldilməyəcəyi və ya başqa bir formada dəyərləndiriləcəyi hələlik dəqiqləşməyib.

Mövzu ilə bağlı Metbuat.az-a danışan əmlak eksperti Ramil Osmanlının sözlərinə görə, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən əvvəlki illərdə məcburi köçkünlərə verilmiş mənzillərin bir hissəsi artıq satışa çıxarılıb:

“Təxminən üç minə yaxın mənzil ölkənin müxtəlif ərazilərində – Bakı, Abşeron və digər rayonlarda satışa təqdim edilib. Bununla bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəsmi saytında müvafiq məlumatlar mövcuddur. Bu mənzillər bir neçə il əvvəl qiymətləndirilməyə çıxarılıb, bazar dəyəri müəyyənləşdirilib və nisbətən daha aşağı qiymətə satışa təqdim edilib. Digər mənzillərin taleyi ilə bağlı hansı addımlar atılacağı hələlik məlum deyil. Bunun gələcəkdə bəlli olacağı gözlənilir”.

R.Osmanlı qeyd edib ki, ola bilər həmin mənzillərin bir hissəsi sosial mənzil kimi istifadə edilsin və ya başqa məqsədlərə yönəldilsin. Bununla bağlı müvafiq qərar qəbul olunacaq.

