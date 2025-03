Vəkillər Kollegiyasının nümayəndə heyəti Qırğızıstanda rəsmi səfərdə olub

28 fevral - 02 mart tarixlərində Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının (ARVK) nümayəndə heyəti - ARVK-nın sədr müavini Aydın Axundov və Kollegiyanın Rəyasət Heyətinin üzvü Muxtar Mustafayev Qırğız Respublikası Vəkillər Kollegiyasının dəvəti ilə Qırğız Respublikası vəkilliyinin 100 illiyinə həsr olunmuş yubiley tədbirlərində iştirak etmək üçün bu ölkədə rəsmi səfərdə olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qırğız Respublikası Filarmoniyasında təntənəli mərasim keçirilib. Açılış nitqi ilə çıxış edən Qırğız Respublikası Vəkillər Kollegiyasının sədri Meyil Begilerova qonaqları salamlayaraq tədbirin əhəmiyyətindən, habelə Qırğız Respublikası vəkilliyində son illərdə atılan perspektivli addımlardan və görülən işlərdən danışıb.

Sonra tədbirdə rəsmi şəxslər çıxış edərək Qırğız Respublikası vəkilliyinin 100 illiyi münasibəti ilə hər kəsi təbrik ediblər, vəkillərin gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıblar.

Həmçinin tədbirdə "Qırğız Respublikasının Vəkilliyinin tarixi" adlı sənədli film nümayiş etdirilib.

Tədbirlər çərçivəsində "Ala-Arça" dövlət iqamətgahında qonaqlara ziyafət təşkil olunub. Ziyafət zamanı çıxış edən ARVK-nın sədr müavini Aydın Axundov Qırğız Respublikası vəkillərini salamlayıb, xoş arzularını çatdırıb və dəvət üçün təşəkkürünü bildirib. O, iki qardaş ölkənin vəkil qurumları arasındakı münasibətlərin əhəmiyyətini vurğulayaraq, vəkillik peşəsinin cəmiyyətdəki rolu və aliliyini qeyd edib.

ARVK Rəyasət Heyətinin üzvü Muxtar Mustafayev də çıxışında qonaqları salamlayıb, vəkillərin peşəkarlıq standartlarının artması və beynəlxalq təcrübənin bölüşülməsi məqsədilə bu tipli tədbirlərin vacibliyini vurğulayıb.

Nəzərə çatdırılıb ki, Qırğız Respublikası vəkilliyinin 100 illiyinə həsr olunmuş jurnal çap edilib. Jurnalda ARVK-nın sədri Anar Bağırovun da təbrik məktubu yer alıb. Məktubda vəkillik peşəsinin ədalətli cəmiyyət, qanunun aliliyinin təmin edilməsi və insan hüquqlarının qorunmasında oynadığı mühüm rol vurğulanıb.

Sədr məktubunda qeyd edib ki, iki türk dövləti olan Azərbaycan və Qırğız Respublikasını dərin dostluq və tarixi qardaşlıq əlaqələri bağlayır. Bu da müxtəlif sahələrdə, o cümlədən hüquq cəmiyyətində sıx əməkdaşlığımızda öz əksini tapır. Xüsusilə, Kollegiyalarımız arasında bağlanmış qarşılıqlı anlaşma haqqında Memorandum bizim üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, Memoranduma əsasən, iki qardaş ölkənin vəkil qurumları arasında sıx əməkdaşlığın əsası qoyulmuşdu.

Həmçinin Anar Bağırov qeyd edib ki, Qırğız Respublikasının Türk dünyası Vəkillər kollegiyalarının rəhbərləri arasında imzalanmış niyyət bəyannaməsi və onun icrasındakı rolu danılmazdır. Əminəm ki, bu əməkdaşlıq çərçivəsində gələcəkdə ortaq səylərimizin töhfəsini görəcəyik, peşəkar, eləcə də şəxsi əlaqələrimiz daha da möhkəmlənəcək.

Tədbirin sonunda mükafatlar və hədiyyələr təqdim olunub.

