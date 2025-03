Suriyanın Baş Təhlükəsizlik İdarəsi Latakiya və Tartus şəhərlərində komendant saatı, eləcə də şəhər mərkəzləri və yaxınlıqdakı kəndlərdə genişmiqyaslı hərbi əməliyyatlarına başlanıldığını elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə SANA agentliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, bölgədə baş verən qarşıdurma zamanı 70-ə yaxın insan həyatını itirib. Döyüşlər davam edir.

