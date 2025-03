Beyləqanda zəhərlənmə faktı qeydə alınıb.

Metbuat.az APA-ya stinadən xəbər verir ki, spirtdən zəhərlənən 1996-cı il təvəllüdlü Səyyad Vəlizadə həyatını itirib.

Qohumları onun spirtli içkidən zəhərləndiyini bildirib.

Faktla bağlı Beyləqan rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.