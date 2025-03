Ukraynalı sabiq futbolçu Aleksey Şubin cəbhə bölgəsində həlak olub.

Metbuat.az Ukrayna KİV-ə istinadla xəbər verir ki, o, Xarkov vilayətinin Liptsı yaşayış məntəqəsi yaxınlığında döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən həyatını itirib.

Qeyd edək ki, 49 yaşlı A.Şubin Çerniqov şəhərinin "Desna" komandasının keçmiş futbolçusudur.

