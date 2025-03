Azərbaycanda daha bir tiktoker həbs edilib.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, "Mələk" ləqəbli Tiktoker Hürü Musayeva sosial şəbəkələrdə əxlaqsızlığın təbliği və təhqiredici ifadələr işlətdiyinə görə Ağdaş Rayon Polis Şöbəsi əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq barəsində tədbir görülməsi üçün məhkəməyə çıxarılıb.

Məhkəmə Hürü Musayevaya 10 sutka həbs cəzası verib.

