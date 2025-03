Məşhur müğənni Xanadan 50 000 dollar tələb edilir

Metbuat.az xəbər verir ki, onun "Instagram" hesabı oğurlanıb.

Bu barədə o özü başqa sosial şəbəkə hesabında yazıb.

Dələduzlar ondan hesabı geri qaytarmaq üçün

Xanna bildirib ki, fırıldaqçılar ondan 50 min dollar tələb edirlər.

Müğənni pərəstişkarlarını cinayətkarlara pul göndərməməyə çağırıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.