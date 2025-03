​“WhatsApp” mesajlarda bu yeniliyi etdi - Daha asan oldu

“WhatsApp” qrup söhbətlərində yenilik üzərində işləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni funksiya qrup söhbətlərində şəkillər yaratmağa imkan verir. İstifadəçilər söhbətlərdə suni intellektin imkanlarından şəkilləri dəyişdirmək üçün istifadə edə biləcəklər. Lakin yenilik həm də istifadəçi təhlükəsizliyi və məxfiliyi ilə bağlı narahatlıqlar yaradıb. Bildirilir ki, bu funksiya hələlik yalnız qrup söhbətləri ilə məhdudlaşır. Lakin Meta şirkəti yeniliyin fərdi söhbətlərə və hətta profil şəkillərində müşahidə edilə biləcəyini qeyd edib.

Süni intellektlə işləyən funksiya sayəsində istifadəçilər fotolarda bir sıra yeniliklər edə biləcək.

