4 oyunçunu bir futbolçu ilə dəyişirlər - Böyük transfer hərəkatı

"Arsenal" mövsümün sonunda 4 futbolçunu göndərmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Arsenal" hücumçu almaq istədiyi üçün bəzi futbolçuları heyətdən uzaqlaşdıracaq. “The Mirror” xəbər verir ki, Aleksandr Zinçenko, Jorginyo, Tomas Partey və Kieran Tierninin mövsümün sonunda London klubunu tərk edəcəyi irəli sürülür. Bildirilir ki, məşqçi Mikel Arteta yeni transferlər üçün futbolçuların gedişinə razılıq verib. Bəzi futbolçuların müqaviləsi yekunlaşdığı üçün onlarla yeni müqavilə imzalanmayacaq.

Məlumata görə, məqsəd transferdən gəlir əldə etmək deyil, maaş büdcəsində boşluq yaratmaqdır. “Arsenal”ın “Sportinq”in ulduz futbolçusu Viktor Qyökeresi transfer etmək istədiyi deyilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.