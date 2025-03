Universitetlərə qəbulda keçid balları artacaq? - RƏSMİ

Buraxılış imtahanlarının nəticələrinin yüksək olacağı proqnolaşdırılır. Əgər blok imtahanlarında da oxşar göstəricilər qeydə alınarsa, bu, prestijli ixtisaslara qəbul üçün rəqabətin artmasına səbəb ola bilər. Nəticədə, həmin ixtisasların keçid ballarında 3-5 ballıq yüksəlişin müşahidə olunacağı gözlənilir.

Bəs, keçid ballarının artması nə dərəcədə realdır?

Mövzu ilə bağlı Metbuat.az-a danışan təhsil eksperti Ramin Nurəliyev qeyd edib ki, 3-5 ballıq artım müşahidə edilə bilər:

“Buraxılış imtahanlarının bu il keçən ilə nisbətən daha çətin olduğu vurğulanır. Həqiqətən də, suallar əvvəlki illərə nisbətən daha çox vaxt tələb edən formatda idi. Bu da bəzi abituriyentlərdə narahatlığa səbəb olub.

Bundan əlavə, ingilis dili və xarici dillər üzrə sualların səsləndirilməsi ilə bağlı müəyyən problemlər yaşanıb. Səsin çatmaması və təkrarlanmaması abituriyentlərin və müəllimlərin iradlarına səbəb olub. Bu nöqsanlar nəzərə alınaraq, bu il maksimal bal toplayan abituriyentlərin sayı keçən ildən daha az ola bilər. Keçən il 54 abituriyent 300 bal toplasa da, bu il 300 bal toplayan abituriyentlərin sayı azalacaq. Vaxt tələb edən suallar və səs problemləri bu nəticəyə təsir edəcək”.

Ekspert diqqətə çatdırıb ki, blok imtahanının çətin olub-olmaması ilə bağlı fikir yürütmək çətindir:

“Lakin düşünürəm ki, bu il blok imtahanında çox çətin suallar gözlənilmir, çünki nazir müavininin verdiyi açıqlamalara görə, plan yerlərinin artırılması gözlənilir. Əgər plan yerləri artarsa, blok imtahanının çətin olma ehtimalı azalır. Çünki abituriyentlərin çoxu ixtisas seçiminə buraxılacaq və müsabiqə daha geniş miqyasda olacaq.

Müsabiqə şərtləri nəzərə alındığında, plan yerinin artırılması sualların çətin olmamasına səbəb olacaq. Əks halda çoxsaylı abituriyentlər seçim mərhələsində çətinlik çəkə bilər. Bununla yanaşı, qeyd etdiyim kimi, hələlik nəticələrə dair dəqiq proqnoz vermək çətindir, çünki blok imtahanının nəticələri və buraxılış imtahanlarının statistikası məlum deyil.

Ümumilikdə, abituriyentlər üçün daha çox proqnoz və konkret fikir formalaşdırmaq üçün hələ vaxt var. Ancaq mənim şəxsi fikrimə görə, bu ilki blok imtahanının çətin olması ehtimalı azdır”.

Dövlət İmtahan Mərkəzinin Mətbuatla iş sektorunun müdiri Xanlar Xanlarzadə isə qeyd edib ki, keçid balı ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq üçün keçirilən müsabiqənin sonunda bəlli olur.

"Keçid balına müsabiqədə iştirak edən abituriyentlərin sayı, onların nəticələri və plan yerləri təsir göstərir. Hələlik bunlar bəlli olmadığı üçün konkret bir fikir də irəli sürmək olmaz", - deyə sektor müdiri bildirib.



Ülkər Abdurahmanlı / Metbuat.az

