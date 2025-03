İki əzəli rəqib Ardaya elçi düşdü - Ayrılmaq qərarını verib

“Real Madrid”dən ayrılmaq barədə qərar verdiyi irəli sürülən Arda Güler barədə yeni iddia dərc edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ardanın “Real”dan ayrılmaq istəməsi İtaliya klublarını hərəkətə keçirib. “İnter” və “Milan” klublarının Ardanın xidmətində maraqlı olduğu irəli sürülür. Bundan əvvəl, Almaniya klublarının da Ardanı transfer etmək istədiyi barədə xəbərlər dərc edilmişdi. Bəzi klubların Ardanı birdəfəlik transfer etmək istədiyi, “Real”ın isə futbolçunu yalnız icarə əsasında buraxmaq istədiyi barədə iddia irəli sürülüb.

Həmçinin, “Real Madrid”in “Real Sosyedad”ın futbolçusu Martin Zubimendini, “Real Sosyedad”ın isə Ardanı transfer etmək istədiyi iddia edilir. Buna görə də, futbolçular dəyişdirilə bilər.

